شاب يقرّ بتنفيذ الهجوم بالسكين في مدينة زولينغن الألمانية

سلّم المشتبه به الرئيسيّ، في عملية الطعن، التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، نفسه للسلطات وأقرّ بتنفيذ الهجوم، على ما أعلنت الشرطة الألمانية.



وقالت شرطة دوسلدورف، في بيان، إنّ شابًا سوريًا عمره 26 عامًا سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.



وأدى الهجوم، الذي وقع في زولينغن إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.



وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية.