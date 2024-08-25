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الجيش الأوكرانيّ: روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة شمال أوكرانيا وشرقها

أخبار دولية
2024-08-25 | 02:50
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الجيش الأوكرانيّ: روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة شمال أوكرانيا وشرقها
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الجيش الأوكرانيّ: روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة شمال أوكرانيا وشرقها

أطلقت روسيا عدة صواريخ وطائرات مسيرة، خلال الليل، مستهدفة شمال أوكرانيا وشرقها، على ما أعلن الجيش الأوكرانيّ.

كما أعلن أنّ أنظمة الدفاع الجويّ دمّرت معظم الأسلحة الروسية، قبل أن تصل إلى أهدافها.
 
وقالت سلاح الجو الأوكرانيّ، عبر تطبيق تيليغرام، إنّ الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية، في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك.
 
وأضاف: "غالبية الصواريخ لم تصل إلى أهدافها."
 
وأكّد أنّ روسيا أطلقت تسع طائرات مسيرة وأنّ أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية دمّرت منها ثماني طائرات، فوق منطقة ميكولايف.
 
وأوضح حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر تيليغرام أنّ سبعة أصيبوا في الهجمات الروسية، بينهم طفل عمره أربعة أعوام.
 
وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف إنّ خط أنابيب لنقل الغاز في المدينة تضرر.

كما أسفرت الهجمات عن تدمير منزلين على الأقل وتضرر 10 منازل أخرى.

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