زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى تظاهرات جديدة في 28 آب

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مواطنيها "للنزول إلى الشوارع" في 28 آب، بعد شهر على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.



وكتبت ماتشادو على منصة إكس: "الفنزويليون ينزلون مجددا إلى الشارع في 28 آب، مع عائلاتكم، مع أطفالكم، مع أحفادكم".



تزعم المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.



ويعيش غونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ نحو شهر على غرار ماتشادو، وقد استدعاه مكتب المدعي العام الاثنين للاستماع إلى أقواله في إطار تحقيق جنائي.