الولايات المتحدة: سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها



أكدت الولايات المتحدة أنّها "ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بعد إعلان الجيش الإسرائيليّ شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" لـ"حزب الله".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ شون سافيت، في بيان، إنّه بتوجيه من الرئيس جو بايدن: "يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين."



وأضاف: "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الاقليميّ."





