الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الراهن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد وذلك نتيجة الوضع الراهن، دون توضيح الإطار الزمني للتعليق بالتحديد.