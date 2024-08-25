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الجيش الإسرائيلي: حزب الله كان خطط لهجوم أكبر تمكنا من إحباط جزء كبير منه

أخبار دولية
2024-08-25 | 03:03
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله كان خطط لهجوم أكبر تمكنا من إحباط جزء كبير منه
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله كان خطط لهجوم أكبر تمكنا من إحباط جزء كبير منه

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن حزب الله كان خطط لـ"هجوم أكبر تم إحباط جزي كبير منه"، مشيرًا الى تدمير "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ العائدة للحزب في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير آلاف المنصات التابعة لحزب الله والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان".

وأضاف: "كانت موجهة نحو شمال إسرائيل وبعضها نحو وسط البلاد".

وأكد المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لصحافيين أن "حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه شمال إسرائيل، معظمها بعد بدء إسرائيل هجومها"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "هذا كان جزءًا من هجوم أكبر تم التخطيط له وتمكننا من إحباط جزء كبير منه هذا الصباح"، رافضًا تحديد أهداف حزب الله.

وقال: "ما زلنا في مرحلة تقييم للوضع في أعقاب الهجوم. لا يزال هناك إطلاق نار لكن يمكنني أن أقول لكم إن الضرر كان بسيطًا. أضرار بسيطة للغاية".

وذكر شوشاني أن شركاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة لم يشاركوا في الهجوم على حزب الله، مؤكدًا أن ما حدث في الصباح "كان عملية إسرائيلية".
 

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