فيدان وعراقجي بحثا الوضع في غزة والتطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان ونظيره الإيرانيّ الجديد عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفيّ، الوضع في غزة والتطورات في المنطقة، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز.