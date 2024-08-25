غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليمن

قُتل 13 شخصًا على الأقل وفُقد أثر 14، في حادث غرق قارب، يقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.



وقالت المنظمة إنّ 13 شخصًا لقوا حتفهم بطريقة مأسوية ولا يزال 14 آخرين في عداد المفقودين، بعدما غرق مركب مهاجرين، قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية الثلاثاء.



وأشارت إلى أنّ المركب كان يحمل 25 مهاجرًا اثيوبيًا وشخصين يمنيين.