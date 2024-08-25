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رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"

أخبار دولية
2024-08-25 | 03:58
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رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم &quot;حزب الله&quot;
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رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"

ارتفعت مؤشرات الأسهم، في تل أبيب، بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم صاروخيّ لـ"حزب الله"، من خلال ضربة استباقية إسرائيلية، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر تل أبيب 35 للأسهم القيادية 0.4 في المئة، بينما ارتفع المؤشر تي.إيه-125 الأوسع نطاقًا 0.5 في المئة.

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