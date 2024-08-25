بكين تعارض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على شركات صينية

أكّدت وزارة التجارة الصينية أنّ بكين غير راضية وتعارض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على شركات صينية، بسبب علاقاتها بالحرب الروسية، في أوكرانيا.



وقال متحدث باسم الوزارة: "الصين تحثّ الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة على الفور وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية."



وأعلنت واشنطن سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج وبينهم العديد من الشركات الصينية.



وتشمل العقوبات شركات في الصين تقوم بشحن الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأدوات الآلات إلى روسيا، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوضح العقوبات.



وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إلى أنّ العقوبات تستهدف الأفراد والشركات داخل وخارج روسيا، "الذين تمكن منتجاتهم وخدماتهم روسيا من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات".