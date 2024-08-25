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حادثا حافلة منفصلان في باكستان

أخبار دولية
2024-08-25 | 05:24
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حادثا حافلة منفصلان في باكستان
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حادثا حافلة منفصلان في باكستان

قُتل 34 شخصًا على الأقل، في حادثي حافلة منفصلين، في باكستان، بينهم 12 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى إيران في زيارة حج، وفق ما أفاد مسؤولو إنقاذ.
     
وقُتل 22 شخصًا على الأقل، عندما هوت حافلة، كانوا على متنها، في واد، قرب بلدة أزاد باتان، عند الحدود بين إقليم البنجاب وشطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية.
     
وقال المتحدث باسم جهاز "رسكيو 1122" للطوارئ في البنجاب: "22 قتيلًا حتى الآن، بينهم 15رجلًا وست نساء وطفل."
     
وفي حادث آخر، قتل 12 شخصًا، عندما هوت حافلتهم في واد على طريق مكران الساحليّ، في بلوشستان، بعد منعهم من العبور إلى إيران.
     
وقال مسؤول الشرطة أسلم بانجولزاي، الذي كان في مكان الحادث لفرانس برس: "هذا طريق خطير للغاية، مع العديد من المنعطفات والالتواءات. كان السائق مسرعًا للغاية وسقطت الحافلة في واد عميق". 
     
ووقع الحادث في منطقة جبلية على بعد حوالى 100 كيلومتر من مدينة أوثال و500 كيلومتر من مدينة بيشين الحدودية الإيرانية. 

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