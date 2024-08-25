بسبب التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة... شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب اليوم

علقت شركات طيران رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب اليوم الأحد بسبب التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة.وقد أعلنت "إير فرانس" إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى الإثنين على الأقل، فيما أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد بسبب الوضع الراهن، من دون تحديد مدة التعليق.كذلك، ألغت شركة الطيران الهولندية "ترانسافيا" رحلاتها إلى إسرائيل.ومن جانبه، أعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأن الرحلات الواصلة ستعاد توجيهها إلى مطارات أخرى. إلا أن المطار أعلن لاحقًا استئناف العمل بشكل طبيعي.