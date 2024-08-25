القاهرة تعقد جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف النار في غزة

من المتوقع أن تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف النار في غزة وإبرام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل.وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات القاهرة.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الوفد الأميركي برئاسة مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك أجريا محادثات مع كبار المسؤولين المصريين ثم محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين.ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فمن المقرر أن يرأس الوفد الإسرائيلي مدير الموساد ديفيد برنيع الذي سيتوجه إلى القاهرة اليوم.