حماس: الرد القوي الذي ضرب عمق الكيان الصهيوني يعد صفعة في وجه حكومة الإحتلال الفاشية

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباركت في "الرد النوعي والكبير الذي نفذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الصهيوني ردًا على جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شك وعلى جرائمه وعدوانه المتواصل في قطاع غزة ولبنان."وأكدت حماس أن "هذا الرد القوي والمركز الذي ضرب عمق الكيان الصهيوني يعد صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية ورسالة بأن إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمر دون رد ولن يحقق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية."ودانت بأشد العبارات "تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضد الأراضي والمدنيين في لبنان،" قائلةً: "نعده انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية وتماديًا صهيونيًا يكشف مجددًا أنه كيان مارق يشكل خطرًا حقيقيًا على المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ما يحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان الصهيوني في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان واليمن والعراق."