فقد عضو في فريق رويترز في أوكرانيا وإصابة إثنين بعد قصف فندق في كراماتورسك

فقد أحد أعضاء فريق رويترز الذي يغطي الحرب في أوكرانيا ونقل اثنان آخران إلى المستشفى بعد غارة على فندق في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.



وقالت وكالة رويترز في بيان إن الفندق الذي كان يقيم فيه طاقم رويترز المكون من ستة أفراد تعرض "لما يبدو أنه قصف صاروخي" أمس السبت.



وأضافت: "أحد زملائنا في عداد المفقودين، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وأشارت إلى أنه "تم العثور على ثلاثة زملاء آخرين. نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في كراماتورسك، وندعم زملائنا وأسرهم. وسنقدم معلومات جديدة عندما يتوافر المزيد منها".