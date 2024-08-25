نتنياهو: ليعلم نصرالله وخامنئي أنّ الخطوة التي اتخذتها اسرائيل اليوم هي خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الجيش الاسرائيلي تمكن من اعتراض كل الطائرات المسيرة التي أطلقها "حزب الله" على هدف استراتيجيّ في وسط إسرائيل.



وشدد نتنياهو على أنّ هجوم اليوم ليس نهاية القصة، لافتًا إلى أنّ بلاده اتخذت اليوم الخطوة الأولى نحو عودة سكانها في الشمال لمنازلهم بأمان.

وقال: "إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة، بعد ضربتها على لبنان واتخذنا الخطوات الأولى لإعادة السكّان إلى الشمال بأمان."



وأضاف: "ليعلم نصرالله وخامنئي أنّ هذه خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال."