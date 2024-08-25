مواجهة جديدة بين الفلبين والصين

وقعت مواجهة جديدة بين الفلبين والصين، في مياه متنازع عليها، في بحر الصين الجنوبيّ، بسبب ما قالت مانيلا إنّه اعتراض من بكين لمَهمة إمداد لصيادين.



وتلك هي أحدث حلقة من سلسلة مواجهات بحرية وجوية بين الدولتين في الممر المائيّ الاستراتيجيّ.



وتلقي الواقعة بظلالها على جهود تبذلها الدولتان، لإعادة بناء الثقة وإدارة أفضل للنزاعات، بعد مواجهات على مدى أشهر، بما تضمن اشتباك عنيف في حزيران فقد فيه بحار فلبينيّ إصبعه.



واتهمت الفلبين الصين بتنفيذ مناورات عدوانية وخطيرة، لعرقلة مَهمّة الإمداد.



وقال خفر السواحل الصينيّ إنّه اتخذ إجراءات للسيطرة مع سفينة دخلت المياه الصينية، بشكل غير قانونيّ واقتربت مرارًا من سفن صينية على نحو خطير.



ولفت إلى أنّ السفينة الفلبينية تجاهلت تحذيرات جادة متكررة واقتربت عمدًا واصطدمت بقارب صينيّ لإنفاذ القانون، ممّا أدى إلى وقوع التصادم.



وأضافت أن المسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على الجانب الفلبينيّ.