تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة في الكونغو-برازافيل

سُجّلت 21 إصابة مؤكدة بجدري القردة، في الكونغو-برازافيل، حسبما أعلن وزير الصحة في هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا عبر التلفزيون.



وقال وزير الصحة جيلبيرت موكوكي إنّه منذ بداية العام، "سجّلنا 158 اصابة محتملة" بجدري القردة.



وأضاف: "لدينا 21 إصابة مؤكدة."



وأشار إلى أنّ الوباء طال خمس مقاطعات من أصل 15 في البلاد، خصوصًا منطقتي سانغا وليكوالا الواقعتين في شمال البلاد.



وأوضح موكوكي، الذي يشغل منصب وزير الإسكان أيضًا، أنّ وضع وباء الجدري ليس مثيرًا للقلق في الكونغو، غير أنه دعا السكان إلى التزام التدابير الوقائية، وخصوصا غسل الأيدي بانتظام.



وأشار إلى أنه حتى الخميس الماضي، "لم يكن لدينا سوى 19 حالة مؤكدة تمّ علاجها وشفاؤها"، مؤكدا معالجة الحالتين الأخريين.