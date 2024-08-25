زيلينسكي: ترامب عبّر عن دعمه لأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبّر عن دعمه لأوكرانيا في محادثة معه، مؤكدا أنه يريد وقف الحرب مع روسيا.



كلام زيلينسكي جاء ذلك في مقابلة أجراها معه صحفيون هنود ونشرها الرئيس الاوكراني على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.



وسبق أن هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وقال إنه لن يدافع عن الحلفاء إذا لم يعززوا ميزانيات الدفاع لديهم.