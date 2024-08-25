رويترز نقلا عن دبلوماسيين: إسرائيل وحزب الله تبادلا الرسائل عبر وسطاء وأيا منهما لا يريد التصعيد

اعتبر دبلوماسيان في حديث لرويترز ان إسرائيل وحزب الله تبادلا رسائل عبر وسطاء اليوم الأحد من أجل منع المزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تبادل إطلاق النار بين العدوين في عشرة أشهر.



وقال دبلوماسي إن الرسالة الرئيسية كانت أن الجانبين يعتبران أن تبادل القصف المكثف اليوم الأحد "انتهى" وأن أيا من الجانبين لا يريد حربا شاملة.