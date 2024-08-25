إثر اعتراض "القبة الحديدية" طائرة مسيرة أطلقها حزب الله... الجيش الاسرائيلي: مقتل جندي بالبحرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا من البحرية قُتل وأُصيب اثنان آخران خلال قتال في شمال إسرائيل اليوم الأحد.



ولم يذكر الجيش الاسرائيلي تفاصيل عن ملابسات مقتل الجندي، في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث وقع على متن سفينة تابعة للبحرية قبالة الساحل عندما اعترض صاروخ من نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" طائرة مسيرة أطلقها حزب الله.

