وصول رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى إسرائيل

وصل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال سي.كيو براون إلى إسرائيل اليوم الأحد، بعد ساعات فقط من اشتباكات حدودية كبيرة بين إسرائيل وحزب الله.



ومن المتوقع أن يعقد براون اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.