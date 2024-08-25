حمدان: الحديث عن اتفاق وشيك غير صحيح

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن حماس ملتزمة باقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طُرح في الثاني من تموز وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف إطلاق النار.



ونفى حمدان، لقناة الأقصى، الحديث عن اتفاق وشيك.