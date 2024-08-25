غوتيريش يشعر "بقلق عميق" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، بأن الامين العام أنطونيو غوتيريش يشعر "بقلق عميق" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ويدعو الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.



واعتبر دوغاريك في بيان أن "هذه الإجراءات تعرض الشعبين اللبناني والإسرائيلي للخطر، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".