اوستن أمر ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، ما يعزز الوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد التوتر الإقليمي.



ويمثل هذا الإعلان، الذي جاء في ملخص مكالمة بين أوستن ونظيره الإسرائيلي، تحولا.



وكان البنتاغون قد نشر في البداية المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة مع خطة لتحل محل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تيودور روزفلت.