إطلاق صفارات الإنذار جنوب تل أبيب وحماس تعلن إطلاق صاروخ

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاحد إطلاق صاروخ على تل ابيب، فيما ذكر الجيش الاسرائيلي أن المقذوف سقط في منطقة غير مأهولة.



وافاد الدفاع المدني الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت قرابة الساعة 22,00 (19,00 ت غ) في مدينة ريشون لتسيون الواقعة جنوب تل أبيب. وقال الجيش الاسرائيلي "تبين أن مقذوفا اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة غير مأهولة في منطقة ريشون لتسيون".