وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا: حركة المرور عُلّقت موقتا في مضيق البوسفور اليوم الأحد بعد تعطل ناقلة

أكدت وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا ان حركة المرور عُلّقت موقتا في الاتجاهين في مضيق البوسفور اليوم الأحد بعد تعطل ناقلة.



وقالت الوزارة أن الناقلة تحمل اسم سريدين دون أن تقدم المزيد من المعلومات.

