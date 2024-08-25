مصدران أمنيان مصريان: محادثات غزة في القاهرة انتهت بدون التوصل إلى اتفاق

اعتبر مصدران أمنيان مصريان اليوم الأحد ان المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت بدون التوصل إلى اتفاق حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.