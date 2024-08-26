استشهاد فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة.



وقالت الوكالة إن الهجوم أدى أيضا إلى وقوع العديد من الإصابات.



ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الغارات استهدفت منزلا بالقرب من مستشفى أصدقاء المريض في الجزء الغربي من مدينة غزة. ولم يعلق مسؤولون عسكريون إسرائيليون على الفور على الغارات.