وزير الدفاع الفلبيني: تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي غير قانونية

شدد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو على أن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي "غير قانونية تماما" وذلك عقب مواجهة جديدة في المياه المتنازع عليها أمس الأحد بشأن ما قالت مانيلا إنها مهمة إمداد لصيادين.



وقال الوزير الفلبيني للصحفيين: "علينا أن نتوقع مثل هذا النوع من السلوك من الصين لأن هذا صراع. علينا أن نكون مستعدين للتوقع والتعود على مثل هذه التصرفات من الصين وهي تصرفات غير قانونية تماما كما قلنا مرارا وتكرارا".



وعن الواقعة التي جرت قرب جزر سابينا، قالت فرقة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي إن السفن الصينية صدمت واستخدمت مدافع المياه ضد سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفلبيني كانت تنقل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية لصيادين فلبينيين.



وقال خفر السواحل الصيني إن السفينة الفلبينية: "تجاهلت تحذيرات جادة متكررة واقتربت عمدا واصطدمت" بقارب صيني لإنفاذ القانون مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضاف أن المسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على الجانب الفلبيني.