هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، لافتا الى أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على تطبيق "تلغرام"، إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.



وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.