حطام متساقط من مسيرات أطلقتها أوكرانيا أضر بعدة منازل في ساراتوف الروسية

أعلن حاكم منطقة ساراتوف الروسية أن أضرارا لحقت بمنازل عدة في مدينتي ساراتوف وإنجلز جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا مستهدفة المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي موسكو.



وقال الحاكم رومان بوسارجين على تطبيق "تلغرام" أنه تم نشر جميع خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة.



ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات.