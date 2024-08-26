الزعيم الكوري الشمالي يشاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة طورتها بلاده

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، بأن الزعيم كيم جونغ أون شاهد اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد.



وذكرت الوكالة أن كيم زار السبت معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية وشاهد اختبارا ناجحا لطائرات مسيرة تحدد بشكل صحيح أهدافا بعينها وتدمرها بعد التحليق على طول مسارات محددة سلفا.

وبحسب الوكالة، فإن كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.



ودعا كيم أيضا إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيرات، لتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت ممكن.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم تفقد أيضا مواقع بناء العديد من المصانع الكورية الشمالية يومي السبت والأحد.