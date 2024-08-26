بعثة بحرية: النيران لا تزال مشتعلة في سفينة ترفع العلم اليوناني منذ هجوم للحوثيين

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس في منشور على منصة "إكس"، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 آب بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.