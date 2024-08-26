مقتل 22 شخصا على الأقل في هجمات نفذها مسلحون في باكستان

قتل مسلّحون 22 شخصا في جنوب غرب باكستان اليوم، بعدما أجبروهم على الترجّل من مركبات وتحققوا من عرقياتهم، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون.



وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى خيل في بلوشستان نجيب الله كاكار لفرانس برس: "قُتل 22 شخصا على الأقل وجرح خمسة عندما أوقف مسلّحون حافلات عدة وشاحنات كبيرة وصغيرة على الطريق السريع الرابط بين البنجاب وبلوشستان".



وأضاف أن "من بين القتلى 19 بنجابيا وثلاثة بلوش. معظمهم عمال بنجابيون".