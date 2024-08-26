سماع دوي انفجارات في كييف

سُمع دوي سبعة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.



وأعلنت قنوات على تلغرام وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك (شمال غرب) حيث أفاد مسؤولون بأن هجوما ألحق أضرارا بمبنى سكني.