قصف روسي على منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي

هاجمت روسيا منشآت للطاقة في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي، فيما أعلنت مناطق عدة في أنحاء البلاد عن ضربات جوية أوقعت ضحايا.



وقال كوزيتسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو هاجم منشآت الطاقة في منطقة لفيف. نتيجة ذلك، هناك انقطاعات جزئية في التيار في مدينة لفيف والمنطقة".