روسيا تشنّ هجمات جويّة في أنحاء أوكرانيا... وسقوط قتلى

شنّت روسيا هجمات جويّة في أنحاء أوكرانيا الاثنين أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما دوت صفارات الإنذار في أرجاء البلاد، بحسب السلطات.



وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط) سيرغي لياسك: "لم يمر إرهاب العدو من دون عواقب. هناك قتيل"، فيما أعلن حاكما زابوريجيا ولوتسك عن سقوط قتيل في كل من منطقتيهما.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة على أكثر من نصف مناطق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



وقال شميهال عبر تطبيق تيليغرام: "اليوم، تعرضت 15 منطقة لهجوم روسي واسع. استخدم العدو أنواعا مختلف من الأسلحة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وأنظمة كينجال فرط صوتية. وسقط جرحى وقتلى".