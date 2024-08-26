الشرطة الفرنسية لا تزال تحتجز دوروف مالك تطبيق تيليغرام

أفادت قناة فرانس إنفو الإخبارية اليوم، بأن الشرطة الفرنسية لا تزال تحتجز الملياردير بافيل دوروف المالك والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام على ذمة التحقيق بعدما ألقت القبض عليه في مطلع الأسبوع.



وجاء في تقرير القناة أن "الحجز مستمر اليوم... وقد يستمر لمدة تصل إلى أربعة أيام".



ولم يرد مكتب الادعاء العام في باريس حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعليق. ولم تؤكد السلطات الفرنسية بعد القبض على دوروف، المولود في روسيا.



وذكر مصدر من الشرطة لرويترز إن دوروف ألقي القبض عليه مطلع الأسبوع في مطار للطائرات الخاصة بالقرب من باريس لأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه.



وأفاد المصدر بأن وحدة للأمن السيبراني من قوات الدرك ووحدة مكافحة الاحتيال الوطنية التابعة للشرطة تقودان التحقيق.



وقالت منصة تيليغرام في بيان الأحد: "ليس لدى بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لتيليغرام ما يخفيه، وهو يسافر كثيرا في أوروبا... من العبث ادعاء أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".