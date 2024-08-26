قتلى بهجمات "منسّقة" في جنوب غرب باكستان

قتل مسلّحون انفصاليون 39 شخصا في هجمات عدة وقعت خلال الليل في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن مسؤول حكومي.



وقال المتحدث باسم حكومة بلوشستان الإقليمية شاهد ريند لفرانس برس: "تأكّدنا من مقتل 39 شخصا في هجمات عدة منسّقة نفذها إرهابيو جيش تحرير البلوش".