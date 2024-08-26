إيران: هجوم حزب الله أظهر أن إسرائيل فقدت قوة الردع

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة "إكس" أن إسرائيل فقدت قوّة الرّدع إذ لم تتمكن من توقع زمان ومكان "الهجوم المحدود والمحسوب" الذي شنه حزب الله .