موسكو تعلن ضرب منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة "جميع الأهداف"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته على تلغرام: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وتمت إصابة جميع الأهداف".