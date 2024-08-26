اثر هجوم طعن... المستشار الألماني: لتقليص الهجرة غير النظامية

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى مدينة زولينجن التي شهدت مقتل ثلاثة في هجوم طعن مطلع الأسبوع.



ويعتقد المحققون أن منفذ الهجوم سوري ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية.