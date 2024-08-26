الكرملين لم يطلع بعد على الاتهامات الموجهة لمؤسس تيليغرام

أعلن الكرملين أنه لم يطلع بعد على الاتهامات التي وجهتها فرنسا لمؤسس تطبيق تيليغرام الملياردير بافيل دوروف، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مساء السبت بالقرب من باريس.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من الصواب الانتظار لمعرفة الاتهامات الرسمية الموجهة إلى دوروف، إن وجدت، قبل الإدلاء بمزيد من التصريحات.



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يجتمع مع دوروف في باكو قبل أيام.