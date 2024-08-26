زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 200 صاروخ ومسيرة على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أن القوات الروسية نفّذت ضربات على بلاده بأكثر من مئة صاروخ وحوالى مئة مسيّرة.



وقال زيلينسكي في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام: "كانت من بين أكبر الضربات.. ضربة مشتركة. أكثر من مئة صاروخ من مختلف الأنواع وحوالى مئة مسيّرة من طراز شاهد".