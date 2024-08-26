بحماية الشرطة الإسرائيلية... مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس صباح الإثنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد زعم أن السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى، وقال إنه سيبني كَنيساً هناك، في حين ردّ مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هذه التعليقات بالقول إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.