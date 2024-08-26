بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية

ناشدت بلديات شمال قطاع غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية للتدخل العاجل لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية في غزة، مطالبة المؤسسات الدولية والمانحة بتوفير مشاريع اغاثية وطارئة والضغط على حكوماتهم لوقف ما سمّته حرب الابادة الدائرة هناك.