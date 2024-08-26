الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شهداء في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة

أخبار دولية
2024-08-26 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهداء في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شهداء في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة

أعلن مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة لرويترز ان ستة فلسطينيين استشهدوا في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

إسرائيلية

مدينة

LBCI التالي
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
بن غفير يدعو مجددا الى السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:37

بخاري بحث مع ماغرو في المستجدات لبنانيا وإقليميا

LBCI
أخبار دولية
10:30

إيران تنفذ عملية إعدام علنية نادرة بحق رجل ادين بقتل محام

LBCI
منوعات
09:40

اختيار أسماء الأطفال قد يكون حساسًا... ولكن ما حصل مع هذه العائلة لم يكن متوقعاً!

LBCI
آخر الأخبار
09:35

رئيس الوزراء الليبيّ: لمحاسبة المسؤولين عن إغلاق الحقول النفطية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:45

الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءا من صباح الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
10:30

إيران تنفذ عملية إعدام علنية نادرة بحق رجل ادين بقتل محام

LBCI
أخبار دولية
09:24

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بنفسي مَهمّة لتفقد محطة كورسك

LBCI
أخبار دولية
08:52

الكويت توقع اتفاقًا طويل الأمد لاستيراد الغاز من قطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-25

تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-21

جعجع عن ملف الكهرباء: "الجمهورية القوية" في طور طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليات

LBCI
موضة وجمال
2024-06-24

أسبوع الموضة للأزياء الراقية ينطلق اليوم في باريس وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-08-21

بعد انفصالها عن بن أفليك... نجم عالمي يتطلع لفرصة مواعدة جنيفر لوبيز! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض

LBCI
أخبار لبنان
07:01

لبنان يودّع الرئيس سليم الحص​... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين

LBCI
أخبار دولية
06:28

بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية

LBCI
أخبار دولية
00:02

سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
13:30

تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص

LBCI
خبر عاجل
11:23

نصر الله: حددنا هدفا أساسيا للعملية في عمق إسرائيل وهي قاعدة غليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200

LBCI
آخر الأخبار
16:45

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله

LBCI
خبر عاجل
11:15

نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More