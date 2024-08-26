مِصر: لن نقبل بأيّ وجود إسرائيليّ في معبر رفح أو محور فيلادلفيا

جددت مِصر تأكيدها للأطراف المعنية جميعها بعدم قبولها أيّ وجود إسرائيليّ في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، على ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن مصدر رفيع.