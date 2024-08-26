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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بنفسي مَهمّة لتفقد محطة كورسك

أخبار دولية
2024-08-26 | 09:24
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بنفسي مَهمّة لتفقد محطة كورسك
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بنفسي مَهمّة لتفقد محطة كورسك

أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنّه سيقود بنفسه مَهمّة لتفقد محطة كورسك للطاقة النووية،في روسيا، خلال زيارة، الثلاثاء.
 
وقال غروسي، في منشور على منصة إكس: "نظرًا لخطورة الوضع، سأتولى بنفسي قيادة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة كورسك النووية في روسيا غدَا."
 
وشدّد على وجوب عدم تعريض سلامة المنشآت النووية وأمنها للخطر، تحت أيّ ظرف. 

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